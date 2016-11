BERMUDA BAR BEACH PARTY

× Erweitern Foto: Rainer Sturm / pixelio.de Beach Party Strandfeeling in der Bermuda Bar

Für ein Wochenende beamt die Bermuda Bar ihre Gäste zurück in den Sommer: Bei der coolen Beach Party mit original Ibiza Dance Music kommt echtes Strandfeeling auf – mal schauen, wer sich aus gegebenem Anlass auch in entsprechende Beach-Wear wirft und für zusätzliche Stimmung sorgt! Das Barpersonal ist zumindest schon mal mit entsprechend freizügigem Outfit dabei (No Shirt, but Service) und serviert leckere Cocktails. Aloha!

11. und 12.11., Bermuda Bar, Alte Gasse 33, Frankfurt, Party ab 20 Uhr, die Bar ist ab 12 Uhr geöffnet, www.bermudabar-frankfurt.de