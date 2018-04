× Erweitern Foto: moerschy, pixabay.com, gemeinfrei Berlin-Party

Let’s dance Berlin: Die Partyreihe for Lesbians and friends mit Hauptstadt-Flair geht im April in die dritte Runde. Unter dem Motto „Main- trifft Spree-Metropole“ spielen DJane Simone und DJ Tom abwechslungsreiche und immer tanzbare Musik mit Berlin-Bezug, an der Bar gibt’s Berliner Kaltgetränke und die Attitüde ist locker-lässig. Check it!

7.4., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.facebook.com/lskhfrankfurt/