Frischer Schwung im LSKH: Mit den neuen Vorstandsfrauen kommen endlich auch wieder neue Kultur- und Partyveranstaltungen ins lesbisch-schwule Kulturhaus LSKH. Am 13.5. zum Beispiel feiert die Party „Berlin, Berlin“ für Lesben und FreundInnen ihre Premiere. Unter dem Motto „Sauer Gespritzte trifft Berliner Weiße mit Schuss“ schwappt dann eine gehörige Portion typisch Berliner, freiheitlicher Lebenskultur in die Mainmetropole: Business Look trifft Streetstyle, Chic trifft Shabby, Designertasche trifft Unisex-Turnbeutel – ein lässiges Miteinander! Ein Willkommens-Shot zur Einstimmung am Eingang bringt erste Grüße aus der Hauptstadt, das DJane-Team bringt den passenden Sound auf die Tanzfläche, unter anderem mit Musik über und aus Berlin – und natürlich gibt’s an der Bar typische Berliner Getränke-Spezialitäten. Für’s authentische Feeling ist also gesorgt – da kiekste, wa?

13.5., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/lskhfrankfurt/