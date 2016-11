Atomic

DJ Trust.the.girl ist Meisterin der Indietronics und mixt stilsicher jeden zweiten Freitag im Monat zur Atomic-Party Gitarrensounds, wummernde Bass-Beats und lustigen Pop. Als Co-DJ hat sie sich im November den Frankfurter DJ barbecute björn an die Seite geholt, der ihr gleich tut und musikalische Grenzen mit einem charmanten Lächeln einfach hinwegfegt. Die tanzwütige Crowd jubelt, außerdem wird heute geknutscht! Free your mind and get wild!

11.11., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicFFM