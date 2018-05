× Erweitern Foto: Trust.The.Girl Atomic

Berlin trifft Wiesbaden in Frankfurt: Das überregionale Klubtreffen beschert uns in diesem Monat die Atomic-Party! Atomic-Macherin trust.the.girl kommt aus Berlin und hat sich DJ Crstn von der Wiesbadener „Let’s go queer“-Party hinters DJ-Pult geholt. Da prasseln die Indie- und Pop-Hits wie Frösche vom Himmel! Go wild!

11.5., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr,www.facebook.com/AtomicPartysGermany/