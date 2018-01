× Erweitern Foto: Trust.The.Girl Atomic

Die Frankfurter Atomic pflegt eine freundschaftliche Beziehung zur Kölner „Backstage Diaries“-Party, und so schaut der Kölner Resident-DJ Alex Reitinger hin und wieder bei der Frankfurter Party vorbei, während Atomic-Macherin Trust.The.Girl gerne mal zu Gast in Köln ist. Im Januar turnen beide zusammen bei der Atomic zur gewohnt grenzenlosen Musikauswahl – neben coolen Indie-Hits gibt’s als Überraschungs-Kick gerne mal Pop-Perlen wie „Murder on the Dancefloor“, „Hit the Road Jack“ oder „Wannabe“ von den Spice Girls.

12.1., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicFFM