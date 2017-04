Atomic Oster-Special

× Erweitern Foto: Mr Biró Atomic Mr Biro

Keine Angst: Von geschmacklosen Bunnys, klebrigen Schokoeiern und kitschigen Weidenkätzchen wird man verschont bei der Atomic am Oster-Wochenende. Wegen des Tanzverbots am Karfreitag rutscht der regelmäßige Freitagstermin der Indie-Pop-Sause lediglich um einen Tag auf den Ostersamstag. Dafür wird’s dann besonders wild: Atomic-Chefin und Duracell-Häschen trust.the.girl holt sich Mr Biró an die CD-Player, und gemeinsam wird bis zum zarten Sonnenaufgang Gas gegeben. Rock on!

15.4., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicFFM