Atomic im Doppelpack

× Erweitern Foto: Christian Dragon Atomic DJ Storm

Im Juni feiert Frankfurts Indie-Pop-Party „Atomic“ gleich an zwei Terminen. Zum regulären Atomic-Termin am zweiten Freitag des Monats hat sich Atomic-Macherin trust.the.girl bärig-bärtige Verstärkung geholt: DJ Storm, bekannt von der Bang!-Party in Oberhausen, wird den Indie-Dancefloor mit einer ordentlichen Ladung Pop und Wave bereichern.

Ende Juni gibt es am 30.6. einen atomaren Sondertermin mit trust.the.girl und Co-DJ barbecute björn – hier treffen dann klassische Indie-Hits, alberner Pop, Schweinerock und düstere Dance-Tracks aufeinander.

So oder so: Für beide Termine gilt das Zitat der Arctic Monkeys: „I bet you look good an the dancefloor“.

9. und 30.6., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicFFM