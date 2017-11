× Erweitern Foto: FLC Approved

„Approved“ ist der Treff für die schwule Fetisch- und BDSM-Community. Organisiert vom FLC Frankfurt kann man hier entweder an der Theke beim gemütlichen Plausch samt Kaltgetränke die Kerle aus Frankfurt und der Region treffen; oder man begibt sich auf Expedition in die fantasievoll ausgestatteten Spielräume der Grande Opera und kann dort die Kerle aus Frankfurt und der Region treffen. So oder so: Es gilt der strikte Dresscode des FLC.

18.11., Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de