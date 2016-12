Adventsgestöckel

Eine schöne Tradition ist das Reutlinger Adventsgestöckel, die lustige Party der agilen Gruppe „SchwuBeRT“. Seit 1997 sorgen sich die SchwuBeRT-Jungs und Männer um Treffs und Veranstaltungen in Reutlingen; regelmäßige Termine finden mittwochs im Café Nepomuk, freitags in Chabo und samstags nach dem Wochenmarkt in der Wilhelmstraße statt. Obwohl die Gruppe keine politische Ausrichtung für sich beansprucht, setzt sie sich aktiv für Gleichberechtigung ein. Wer bei SchwuBeRT mitmischen möchte, ist herzlich eingeladen, die Mitglieder bei einem der regelmäßigen Treffen kennen zu lernen. Oder man schaut einfach beim Adventsgestöckel vorbei!

17.12., sixfeetunder, Sankt-Peter-Str. 5, Reutlingen, 21:30 Uhr, www.schwubert.de