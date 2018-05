70er/80er Benefiz-Party

× Erweitern Foto: S.Mese 70er80er Benefizparty

Eigentlich wollten Tom und Martin lediglich ihre Geburtstage zusammen feiern. Doch dann kam ihnen die Idee, daraus eine Benefizparty zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt zu veranstalten. Gesagt, getan: Am 25.5. feiern die beiden zunächst mit ihren privaten Gästen als geschlossene Gesellschaft in der Käs auf dem naxos-Gelände; ab 23:55 Uhr kann jeder der möchte vorbeikommen und bei einer tollen 70er/80er-Party mitfeiern. Der Eintritt ist frei, es gibt aber eine Spendenbox, aus deren Erlösen 50 Prozent an die AIDS-Hilfe fließen. Herzlichen Glückwunsch!

25.5., Die Käs, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 23:55 Uhr, mehr Infos gibt’s hier