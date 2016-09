70. WINZERFEST GROSS-UMSTADT

Winzerfest Groß-Umstadt

Zum 70. Mal feiert Groß-Umstadt seine Wein und seine Winzer mit dem traditionellen Winzerfest im historischen Zentrum der Stadt. Schon der Bauernmarkt samt Flohmarkt sowie die öffentliche Weinprobe in der Stadthalle am Samstag, dem 10.9, gefolgt vom verkaufsoffenen Sonntag am 11.9., bilden das Warm-Up für das Jubiläumsfest.

Das steigt vom 16. bis 19.9.: In den Altstadtstraßen gibt es dann Live-Musik auf mehreren Bühnen, Kleinkunst, regionale Leckereien und natürlich jede Menge Winzer-Wein. Neben der Krönung der Weinhoheiten am Samstag, dem 18.9., mit einer großen Folklore-Show, ist vor allem der sonntägliche Festumzug ein Publikumsmagnet. Ganze 90 Wagen nehmen an der Parade teil, die in diesem Jahr unter dem Motto „Ein gemeinsames Europa“ auch die 50-jährige Städtepartnerschaft mit dem französischen Saint-Péray feiert. Start ist um 13:30 Uhr. Traditionsgemäß endet das Winzerfest am Montagabend mit dem großen Abschlussfeuerwerk.

16. – 19.9., Historische Altstadt, Groß-Umstadt, mehr Infos über www.umstaedter-winzerfest.de