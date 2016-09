Djane Hildegard 29Grad

For all the Ladies: Die Xtremeties-Party „29 Grad“ geht im September wieder an den Start. Einlass wie immer für alle Ladies ab 29 Jahren, die sich auf zwei Dancefloors samt Outdoor-Terrasse im Nachtleben an der Konstablerwache vergnügen. DJane Hildegard sorgt für Stimmung auf dem Hauptfloor im Basement, DJane Claudia bringt Hits und mehr in Erdgeschoss. Tipp: Bis 22 Uhr gilt Happy Hour für bestimmte Drinks und den Eintrittspreis.

24.9., Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, Frankfurt, 21 Uhr, www.xtremeties.de