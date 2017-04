29 Grad Party

× Erweitern Foto: missthunderpussy.de 29Grad Miss Thunderpussy

Auch wenn die Außentemperaturen noch weit entfernt von 29 Grad sind: Mit Ibizagrooves, Tribal- und Vocal-House und elektronischen Beats von DJane Miss Thunderpussy lässt die Ü29-Ladies-Party der Xtremeties-Crew trotzdem ein absolut sommerliches Feeling aufkommen. Miss Thunderpussy wird das Café im Nachtleben beschallen, im Basement werden coole alte Videos und Fotoanimationen aus früheren Partytagen gezeigt. Die Ü29-Regel gilt übrigens nicht, wenn eine Jüngere in Begleitung einer Ü29-Lady zur Party kommt. Dance the Night away!

22.4., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/xtremeties