23 Jahre Club 78

× 1 von 3 Erweitern Foto: Sky Project Club78 × 2 von 3 Erweitern Foto: Sky Project Club78 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA × 3 von 3 Erweitern Foto: Sky Project Club78 Prev Next

Frankfurts langjährigste, größte und spaßigste Retro-Party kann im Januar auf 23 goldene Jahre zurückblicken! Klar dass der Club 78 das Ereignis groß feiert: „Back to the Roots“ lautet das Motto der Geburtstagssause, und das bedeutet auch ein Wiedersehen mit langjährigen Club 78-DJs und -DJanes: Zum Beispiel startet der große Floor mit Claudia; die Macherin der Xtremeties-Partys war in den ersten fünf Jahren des Club 78 als DJane mit an Bord. Sie zeigt, was „Partymusik“ bedeutet! Abgelöst wird sie vom Club 78-Altmeister Dirk Vox, dem Mann, der die „Classics“ seit 23 Jahren aktuell hält! Auf dem kleinen Floor startet DJ barbecute björn mit Pop der 80er und 90er, Indie-Dance und House-Classics der 90er; er wird abgelöst von DJ Timo, der nach seiner Club 78-Auszeit nun wieder mit Remixen der 80er, 90er-Hits und House-Krachern die Party-Crowd bei den Hörnern packt. Fehlen darf natürlich auch nicht Candy-Girl Skippy, die ihr neues Geburtstagsoutfit präsentiert, und natürlich wird die Frankfurter Party- und Szene-Prominenz es sich an diesem Abend nicht nehmen lassen, vorbeizuschauen und mitzutanzen! Der Vorverkauf ist empfohlen, Tickets gibt’s bei Revier4 (Peterstr. 2), im Lucky’s (Große Friedberger Str. 26), in der Metropol Sauna (Große Friedberger Str. 7 – 11) und über die Club 78-Website.

20.1., Velvet, Weißfrauenstr. 12 – 16, Frankfurt, 22 Uhr, www.club78.de