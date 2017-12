12 Jahre Atomic

× Erweitern Foto: Guido Woller Atomic-TrustTheGirl

12 Jahre „Nuclear powered Indiepop für Queers and Folks“ – damit gehört die Atomic-Party definitiv zu den etablierten Partyreihen Frankfurts, die über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Angefangen als Indie-Party mit dem musikalischen Schwerpunkt auf Brit-Pop, Gothic- und New Wave-Sounds, aber auch aktuellen Pop- und Rockhits hat sich die Atomic im Laufe der Jahre zwar mehr in Richtung Pop- und Elektro-Beats orientiert – aber der Power eines echten Rock-Riffs kann sich hier kaum einer entziehen. Zum Geburtstags-Birthday-Bash ist Atomic-Erfinder DJ Pol natürlich mit dabei, um gemeinsam mit der aktuellen Atomic-Macherin DJane Trust.The.Girl die Crowd auf der Tanzfläche zum Durchdrehen zu bringen. Hoch die Gläser!

8.12., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicFFM