10 Jahre Lovepop Stuttgart

× Erweitern Fotos: lovepop.info Lovepop

10 Jahre rockt die Lovepop-Sause nun schon in Stuttgart und ist damit eine der erfolgreichsten Partys in Südhessen. Das wird heute fett gefeiert: Die Macher Jürgen und Resident-DJ NT laden zur ultimativen „Lovepop vs Loveshack“-Party! Denn auch am Geburtstag gilt: Genauso bunt wie die Gäste – schwul, lesbisch, trans*, hetero oder queer – ist auch das Musikprogramm: DJ NT lässt auf dem großen Floor mit seiner beliebten Mischung aus Wildstyle Pop, Dance, Hip Hop und Queer Classics die Puppen tanzen, im zweiten Tanzraum bläst DJ Mario zum großen 80er-Revival mit Wave-Pop, Cheesy-Dancefloor-Hits und haarigem Rock – da fliegen die Sektkorken! Apropos: Für alle Gäste gibt’s natürlich einen Welcome-Shot, kredenzt vom CSD-Stuttgart-Team, bis Mitternacht außerdem eine Longdrink-Double-Time und weitere Getränkespecials die ganze Nacht hindurch. Die ersten 10 Gäste erhalten freien Eintritt, die nächsten 100 zahlen nur 5 Euro, dazu gibt’s Candy gratis und eine imposante Geburtstagsdeko. Glückwunsch!

14.4., Lehmann, Seidenstr. 20, Stuttgart, 23 Uhr, www.lovepop.info

DJ im Fokus: DJ NT

× Erweitern Foto: privat Lovepop-DJFokus-NT

Der „Lovepop“-Resident DJ Jürgen „NT“ Endres arbeitete 1992 in einem Augsburger CD-Laden, als er von seinem Chef auf seine DJ-Ambitionen angesprochen wurde: „Einen Monat später stand ich dann in Augsburgs größter Disco regelmäßig hinterm Mischpult“, meint Jürgen; der Sprung ins kalte Wasser – auch so starten DJ-Karrieren! Inzwischen ist er regelmäßig auf der Lovepop-Party in Augsburg und Stuttgart zu hören, aber auch in diversen Clubs rund um Augsburg und auch mal in Köln oder Hamburg. Bekannt ist NT für seinen bunt-gemischten, aber immer stilvollen Musik-Mix: „Ich nenn’s Wildstyle: Alles – bis auf Helene Fischer – in einen Topf und mal kräftig durchrühren und nochmal schütteln“. Seine Message an die Community: „Runter vom Sofa und mal wieder öfter tanzen gehen“!

Erster selbstgekaufter Tonträger

Run DMC „It’s Tricky“

Aktueller Hit auf dem Dancefloor:

Sofi Tukker „Best Friend“

www.lovepop.info