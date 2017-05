10 Jahre Heaven-Party

× Erweitern Foto: Thomas Max Müller / pixelio.de Heaven

Im vergangenen Jahr ist es in der Tat ein bisschen still um die Mannheimer Heaven-Party geworden. Umso besser, dass pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum das Heaven-Team aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und als Wiedergutmachung eine extra große Geburtstagsnacht feiert. Gleich drei nationale DJs sind am Start: Alexio und Katy Bähm aus Berlin sowie DjCK aus Köln bringen die beiden Floors des edlen Club Noblesse mit House, Pop, Urban und feinsten Beats zum Schwingen. Happy Birthday!

3.6., Club Noblesse, Lagerstr. 3, Mannheim, 23 Uhr, www.heaven-party.de