Xerxes

Irrrungen und Wirrungen der Liebe: Der junge König Xerxes hat seine Verlobte, Prinzessin Amastre, verlassen und sehnt sich nach seiner neuen Liebe Romilda. Diese ist aber in Xerxes Bruder Arsamene verliebt; als Xerxes seinen Bruder bittet, Romilda dem Brautwerber zu geben, weigert sich dieser verständlicherweise. Eifersucht und Hass sind alsbald die Wegbegleiter von Xerxes, bis dieser erkennt, dass seine Handlungen falsch waren. Er bittet um Verzeihung, Romilda und Arsamene werden ein Paar, ebenso Xerxes und Amastre. Georg Händels Oper aus dem Jahr 1738 wurde in ihrer ersten Fassung bereits nach fünf Vorstellungen abgesetzt. Erst 1929 wurde das für Händel ungewöhnliche Werk wiederentdeckt und von Oskar Hagens, dem damaligen Leiter der Göttinger Händelfestspiele, in einer deutschsprachigen Fassung aufgeführt. Seitdem gibt es zahlreiche Neuinszenierungen. In Frankfurt sind Constantios Cardys (Foto) als musikalischer Leiter und Tilmann Köhler für die Regie verantwortlich.

8.1., Oper Frankfurt, Willy-Brandt-Platz 1, Frankfurt, 18 Uhr, weitere Vorstellungen am 12., 15., 18., 21., 26. und 29.1., www.oper-frankfurt.de