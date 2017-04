× Erweitern Foto: Daria Marchik Peaches Peaches

Seit 2012 gibt es in Frankfurt das „Women of the World“-Festival – oder kurz „W-Festival“, wie es in diesem Jahr heißt. Vom 24. bis 27.5. sind 11 Konzerte in verschiedenen Locations mit außergewöhnlichen Musikerinnen zu sehen.

Zum Beispiel die französische Sängerin Imany, deren Song „Don’t be so shy“ im House-Remix die deutschen Charts eroberte (live am 26.5. im Gibson), oder das erfolgreiche Indie-Duo „Boy“ („Little Numbers“), das als besonderes Special ein Akustik-Konzert mit Streichern in der Alten Oper gibt (25.5.).

Ein weiterer, definitiver Höhepunkt ist das Konzert von Peaches, ebenfalls am 25.5. Schon mit ihrem 2000er Debut-Album „The Teaches of Peaches“ schockte die Exil-Kanadierin mit brachialem Electro-Rock und ihrem tabulosen Umgang mit weiblicher Sexualität; in Folge wurden auch Gendergrenzen lustvoll erforscht und provokante Statements à la „Shake your Dicks, shake your Tits“ in bester Punk-Attitüde von der Bühne skandiert. Peaches provoziert, um eingefahrene Denkmuster aufzubrechen und sich (und das Publikum) von Zwängen zu befreien. Dabei ist jedes ihrer Konzerte eine gut durchdachte, mit vollem Körpereinsatz ausgeführte One-Woman-Performance: Jede Macho-Pose, jeder funkelnde Blick, jeder Kostümwechsel ist lässig, aber choreografiert – da fragt man sich doch glatt, ob die Wahl des Konzertortes – die Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter – auch schon Teil des Masterplans ist!

24. – 27.5., W-Festival, mehr Infos über www.w-festival.de

Wir verlosen zwei mal zwei Tickets für das Konzert mit Peaches am 25.5. in der Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter, Stephanstr. 6, Frankfurt