WoMan

Maja Wolff und Timo Becker präsentieren im Oktober das neue Theaterprojekt von Art-Q gemeinsam mit geflüchteten Frauen. Seit Februar diesen Jahres erarbeiteten geflüchtete Frauen, Ehrenamtlerinnen und Frauen aus Business- und Führungspositionen der Deutschen Bank in wöchentlichen Proben ein gemeinsames Stück zum Thema „Frau-Sein“: Welche Klischees leben wir und was bedeutet es in anderen Kulturen, eine Frau zu sein?

28.10. – 4.11., antagon Halle, Orber Str. 57, Frankfurt, 20 Uhr, www.art-q.net