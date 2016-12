Holger Edmaier

Um dem Konsumrausch an Weihnachten zu entfliehen, gibt es die beliebte Vereinbarung „Wir schenken uns nichts“. Gute Idee, aber wenn jeder heimlich dann doch was besorgt .... dann ist man wieder da, wo man nie hinwollte: Tannenbaum schief, Gans nicht ganz gar – Tränen und Stress unterm Tannenbaum. Entertainer Holger Edmaier packt in seiner Weihnachtsshow „Wir schenken uns nichts“ das ganze jährlich wiederkehrende Leid in ein Lied – oder besser: Gleich auf einen ganzen Geschenketeller voller musikalischer Weihnachtskekse, und lässt das Publikum mit einem zwinkernden Auge auf das fest der Liebe blicken.

11.12., Die Käs, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 18 Uhr, www.diekäs.de