Foto: Melissa Messerschmidt, Despierta! Despierta

Unter dem mehrdeutigen Titel „Zurück in die Zukunft – Widerstand und Zuflucht auf Tuchfü(h)llung“ präsentiert die politisch aktive Gruppe „Despierta“ (spanisch für „steh’ auf!“) ihr Fotoprojekt im Switchboard: Despierta-Aktivistin Mercedes inszeniert sich hier in einer Vielfalt von dynamischen Portraitaufnahmen der Fotografin Melissa Messerschmidt, um auf Themen wie Ungleichbehandlung, Missbrauch, fehlende Toleranz und fehlende Akzeptanz aufmerksam zu machen. Gedichte von Claudia Caspar Bender begleiten die Fotografien. Nach einer Präsentation 2017 im LSKH ist die Ausstellung nun noch einmal im Switchboard zu sehen; zur Eröffnung am 25.5. sowie zur Finissage am 5.6. gibt es jeweils ein begleitendes Fest. *bjö

25.5., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.despierta.de