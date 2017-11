Weihnachten mit den Trash Girls

× Erweitern Foto: Jan Hause Trash Girls Die Trash Girls

Die umtriebigen Trash Girls mit Tante Gladice haben immer neue Ideen für Show-Events: Im Dezember laden sie an zwei Abenden zu einer Gala-Gourmet-Revue ins Karbener Lokal „Fleißiges Liezchen“. Die Abende starten mit einem Sektempfang: Jeder Gast erhält ein Glas Trash Girls Cuvée Jahrgangssekt. Die Gäste sitzen zu maximal vier Personen an kleinen, geschmackvoll eingedeckten Tischchen, an denen das exklusive Vier-Gang-Menü vor und in der Pausen der zweistündigen Show serviert wird.

× Erweitern Valdy/Tarabas van Luk Tarabas van Luk Tarabas van Luk

Apropos Showtime: Es werden zwei unterschiedliche Shows geboten; am 2.12. sind Tante Gladice, Trude Trash und Rosa Rosetta Trash am Start, am 3.12. Tarabas van Luk, Trude und Rosa Rosetta. So schön kann das erste Adventwochenende sein!

2. + 3.12., Restaurant Fleißiges Liezchen, Günter Reutzel Weg 4, Karben, Samstag Einlass 18:30 Uhr, Sektempfang 19 Uhr, Showtime 20 Uhr, Sonntag Einlass 17:30 Uhr, Sektempfang 18 Uhr, Showtime 19 Uhr, Infos über www.trash-girls.de