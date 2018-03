We love Valentino

× Erweitern Illustration: Filmclub Treppe 41 Valentino

Der italienischstämmige Stummfilmstar Rudolph Valentino gehört zu den großen Legenden der Hollywood-Ära – umschwärmt wurde er von Männern wie Frauen, dass er selbst homosexuell war gilt allerdings ebenfalls als Legende.

Die Anmut seines Auftretens hängt sicherlich mit seiner ersten „Karriere“ als Tänzer zusammen – wobei es eher um erotisch aufgeladenen Tanz ging; die elegante Tango-Szene in „Four Horseman of the Apocalypse“ brachte ihm großen Ruhm ein.

Das Filmmuseum Frankfurt zeigt am 30.3. „Son of the Sheik“, den letzten Film Valentions vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 1926. Nie zuvor war Valentino erotischer in Szene gesetzt worden: Schmachtende Blicke, laszive Körper, erotische Anziehungskraft. Der Stummfilm wird live vom Klangkünstler Pablo Paolo Kilian mit einer Improvisation am Flügel begleitet.

30.3., Kino im Filmmuseum, Schaumainkai 41, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.deutsches-filminstitut.de