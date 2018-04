× Erweitern Foto: Alexander der Große © Ralf König WeArePart

Die bundesweite Wanderausstellung „WE ARE PART OF CULTURE“ tourt seit September vergangenen Jahres durch deutsche Hauptbahnhöfe. Organisiert vom gemeinnützigen „Projekt 100% Mensch“ möchte sie mit der Opferrolle aufräumen, auf die LSBTTIQ*-Menschen in Gegenwart und Vergangenheit durch Diskriminierung, Verfolgung oder physischer Gewalt reduziert werden. Gezeigt werden über 30 Portraits von LSBTTIQ*-Persönlichkeiten, die die Gesellschaft und Kultur positiv beeinflusst haben. Die Portraits sind von namhaften Künstlerinnen und Künstlern gestaltet – Ralf König hat zum Beispiel Alexander den Großen gezeichnet. Nach ihrem Frankfurter Zwischenstopp im Oktober vergangenen Jahres kommt die Ausstellung nun noch einmal ins GAB-Land Land – und das in gleich vier Städte: Vom 3. – 13.5. ist sie im Mainzer Hauptbahnhof zu sehen (Vernissage am 3.5. um 11 Uhr), vom 30.5. bis 8.6. im Hauptbahnhof Karlsruhe (Vernissage am 30.5. um 11 Uhr) , vom 30.6. bis 9.7. im Stuttgarter Hauptbahnhof (Vernissage am 30.6. um 11 Uhr), und vom 10 – 19. August in Hauptbahnhof Mannheim (Vernissage am 9.8. um 19 Uhr im Rahmen des CSD Rhein-Neckar Empfangs), *bjö

www.wearepartofculture.de