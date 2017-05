× Erweitern Foto: kicklaluna.com Kick La Luna

Ay-ay-ay! Am 8. Juni feiert die sonnige Frauen-Combo Kick La Luna ihr 25-jähriges Bandjubiläum. Das Geburtstags-Konzert findet am 16.9. in der Frankfurter Brotfabrik statt – und das Tolle: Anlässlich des Kick-Family-Jubiläums können die Fans das Programm des Konzerts aktiv mitgestalten. Unter dem Motto „Vote your Kick-Song“ werden 15 Lieder aus dem kompletten Repertoire der Band per Online-Voting ausgewählt. Über die Website der Kicks kann man ab sofort mitbestimmen!

Vote your Kick-Song über www.kicklaluna.com