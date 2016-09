VIELFALT IM NEUEN THEATER HÖCHST

Frankfurter Klasse

Das neue Theater Höchst wartet im Oktober gleich mit einer ganzen Reihe spannender Abende auf – alle so unterschiedlich, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein könnte.

Zum Beispiel am 2.10. Georgette Dee mit ihrem neuen Programm „Ach du, mein ach“ – eine Ode an die süße Melancholie, gemacht für fröhliche Pessimisten. Musikalisch werden viele Chansons und Klassiker versprochen, gespickt mit kleinen Geschichten über große Gefühle. Am Klavier wie immer dabei: Terry Truck.

Turbulenter kommen die Comedians daher: Kay Ray blickt am 1.10. in „Yolo!“ auf die Wendungen seines Lebens – nach einer langjährigen Beziehung mit einem Mann lebt er nun mit einer Frau zusammen und ist stolzer Vater einer Tochter; und so mischen sich unter die beißend scharfen Alltagsbeobachtungen immer öfter auch nachdenkliche Töne.

Die Comedians der Frankfurter Klasse bringen am 26.10. noch einmal ihr Stück „Die Reise des Goldfischs“, in der sie die kunterbunte Mischung der Frankfurter Bevölkerung von ihrer komischsten Seite zeigen; Die Akteure schlüpfen in unzählige Rollen, mit dabei sind natürlich Zeynep und ihr Smartphone, aber auch Nabil, Rainer Hackenbusch, Lutz Volker und Mario Pfaff.

Ennio Marchetto wiederum hat eine ganz eigene Form der Bühnenpräsenz entwickelt: Als „Living Paper Cartoon“ begeistert er mit multifunktionalen Kostümen aus bemaltem und gefaltetem Papier, mit denen er in Sekunden verblüffende Rollenwechsel vornimmt und gekonnt Weltstars wie Whitney Houston, Doris Day oder Stevie Wonder parodiert. Seine Show ist am 25.10. zu sehen.

Mit Pomade im Haar, spitzem Schnurrbart, Smoking und Fliege entführt der niederländische Sänger, Pianist und Entertainer Robert Kreis am 29.10. das Publikum ins Berlin der Goldenen Zwanziger Jahre – immer auf dem schmalen Grat zwischen Süß und Bitter wandelnd. Was ein Theater-Monat!

Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt, www.neues-theater.de