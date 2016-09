ULAY LIFE-SIZED – DER RADIKALE KÖRPER

Ulay Life Sized

Radikal ist das Wort, das das Werk des Künstlers Ulay am besten beschreibt: Seit den 1970ern macht und lebt der in Solingen geborene Frank Uwe Laysiepen Kunst, vor allem mit und am eigenen Körper.

Die ersten Arbeiten des gelernten Fotografen waren Polaroid-Collagen mit Aufnahmen seines Körpers. Bis heute ist Fotografie eines der von ihm am häufigsten verwendeten Mittel für seine „Body Art“. Dabei setzt er sich auch mit geschlechtlicher Identität auseinander. Die intensivsten Jahre sind Ende der 1970er bis Ende der 1980er: Zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Marina Abramović inszeniert er extreme Performances, die für ihn und seine Partnerin wie für die Zuschauer immer auch Schmerzgrenzen ausloten und bis heute immensen Einfluss auf die Performance-Kunst haben. Nach der Trennung von Abramović widmet sich Ulay wieder verstärkt der Fotografie und nutzt seine künstlerische Aktivität heute auch für Aktionen, die Umweltbewusstsein schaffen sollen. Am eigenen Kult ist Ulay offensichtlich nicht sonderlich interessiert: Er bezeichnet sich selbst ironisch als den „bekanntesten unbekannten Künstler“.

Die Kunsthalle Schirn zeigt mit „Ulay Life-Size“ erstmals eine Retrospektive des mehr als 40-jährigen vielgestaltigen Schaffens des Künstlers. Zu sehen sind Einzelarbeiten aus der Phase der performativen Fotografie und Body-Art, Kollaborationen mit anderen Künstlern, unveröffentlichte Arbeiten aus frühen Tagen bis hin zu brandneuen Werken, die eigens für die Schirn-Ausstellung konzipiert wurden. So wird es am 13.10. die Performance „WHO AM I?“ geben und am 14.10. um 18 Uhr ein Künstlergespräch mit Ulay und dem Ausstellungs-Kurator Matthias Ulrich.

13.10., Schirn Kunsthalle, Römerberg, Frankfurt, 19 Uhr, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 – 19 Uhr, mittwochs und donnerstags bis 22 Uhr, die Ausstellung ist bis zum 9.1.2017 zu sehen, www.schirn.de

