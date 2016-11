Time was Endless

Als Auftakt des 4. Lateinamerikanischen Filmfests „Dias de Cine“ zeigt das Kino im Deutschen Filmmuseum Frankfurt den brasilianischen Spielfilm „Time was endless“ der Regisseure Fábio Baldo und Sérgio Andrade.

Der junge Anderson lebt zwischen zwei Welten: Aufgewachsen als Kind eines traditionellen Stammes, in dem Schamanismus und geheimnisvolle Riten bestimmend sind, lebt Anderson inzwischen in Manaus. Mit der modernen Großstadtwelt scheint sich der junge Mann ebenso wenig verbunden zu fühlen wie mit seiner Stammesherkunft und für den Stammeshäuptling ist Andersons Homosexualität lediglich ein weiterer Beweis für die schädlichen Einflüsse der modernen Gesellschaft, die das Urwaldvolk mehr und mehr verdrängen.

Ein letztes Ritual soll Anderson retten – aber vor was? Der Film wird als Auftakt des Filmfestivals gezeigt, die Regisseure sind zusätzlich am 3.11. im Rahmen einer Podiumsdiskussion um 16 Uhr in der Uni Frankfurt, Campus Westend, anwesend.

3.11., Kino im Deutschen Filmmuseum, Schaumainkai 41, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.dias-de-cine.de