Tim Fischer – Absolut!

Schrille Diva oder dünnhäutiger Chansonnier: In Tim Fischer steckt beides. Denn Gegensätze ziehen sich an. Oder vielleicht sind es auch gar keine Gegensätze? Fischer inszeniert seine Songauswahl wie kleine Theaterstücke, erzählt aber immer auch ein bisschen von sich. Das neue Programm trägt den energischen Titel „Absolut“, und darin bringt Fischer neue Lieder und zukünftige Klassiker, aber auch alte und ganz alte Chansons. Immer an seiner Seite: Der Pianist und Komponist Rainer Bielfeldt.

1.12., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de

17.12., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Straße 46a, Frankfurt, 19 Uhr, www.neues-theater.de