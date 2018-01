× Erweitern Foto: Daniel Ohlsson Nutcracker

Tchaikovskys berühmtes Ballett „Der Nussknacker“ gehört zu den Stücken, die gerne in der Winterzeit aufgeführt werden. Für „The Nutcracker Reloaded“ hat der schwedische Choreograf Frederik Rydman sowohl die Story als auch die Musik ins Hier und Heute geholt: Tchaikovsky trifft Streetdance, Breakdance fusioniert mit klassischem Ballett, und auch die Story hat Rydman komplett umgeschrieben: In seiner Version steht das obdachlose Kind Clara im Mittelpunkt, die in die Fänge dubioser Organhändler gerät; einzig der in einen Nussknacker verwandelte Prinz, ein R’n’B-Sänger, steht Clara zur Seite.

30.1. – 4.2., Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, Frankfurt, 20 Uhr (Samstag und Sonntag zusätzliche Shows um 15 Uhr), www.nutcracker-reloaded.de