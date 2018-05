× Erweitern Illustration: The English Theatre InvisibleHand

Ab Mai zeigt das English Theatre für einen Monat den spannenden Polit-Thriller „The Invisible Hand“ von Ayad Akhtar.

Der amerikanische Banker Nick Bright sitzt in der Klemme. Oder genauer in einer Zelle, denn zur falschen Zeit am falschen Ort wird er anstelle seines Chefs in Pakistan von einer Gruppe militanter Terroristen entführt. Als die amerikanische Regierung die Lösegeldforderung in Höhe von 10 Millionen Dollar ignoriert, schlägt Nick seinen Kidnappern einen Deal vor: Er erwirtschaftet das Geld selbst an der Börse und unterrichtet die Terroristen in den Regeln des Finanzmarkts. Der Imam willigt ein. Der junge Bashir erweist sich als erfolgreicher Lehrling des Kapitalismus. Aus dieser Konstellation entstehen allerdings neue Konflikte, die vermeintlich klare Positionen plötzlich in Frage stellen...

Der pakistanische Autor Ayad Akhtar ist ein Shootingstar: Sein Stück „Disgraced“, bei dem aus einer harmlosen Dinnereinladung eine handfeste Auseinandersetzung um Rassen-, Religions- und Kulturunterschiede erwächst, wurde 2013 mit dem Pulitzer Theaterpreis ausgezeichnet und war 2016 im English Theatre zu sehen. Sein neues Stück „The Invisible Hand“ scheint ebenso spannend zu sein: Es wurde Ende 2017 bereits am Schauspiel Frankfurt gezeigt. Im English Theatre inszeniert Jonathan Fox „The Invisible Hand“; Fox hatte hier bereits das kontroverse Stück „Bad Jews“ inszeniert.

9.5. – 6.6., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, www.english-theatre.de