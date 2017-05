× Erweitern Foto: The English Theatre Hound of the Baskervilles

Mit einer Spur Grusel und Suspense, aber auch einer Brise besten britischen Humors, geht das English Theatre ins letzte Viertel der aktuellen Spielzeit, die bekanntermaßen unter dem Motto „Strictly British“ steht. Und wer könnte – neben James Bond – britischer sein, als Detektiv Sherlock Holmes? „The Hound of the Baskervilles“ ist ein Klassiker. Das English Theatre bringt die Kriminalgeschichte von Sir Arthur Conan Doyle in einer Theater-Adaption von Steven Canny and John Nicholson; die britischen Autoren haben den Gruselkrimi mit jeder Menge Humor, schlagfertigen Dialogen und frechen Slapstick-Szenen in ein wahres Comedy-Feuerwerk verwandelt: Nach dem rätselhaften Tod von Sir Charles Baskervilles sollen Holmes und sein Freund Dr. Watson den Fall aufklären. Insbesondere die übergroßen Hundespuren neben der Leiche lassen Grauenvolles erahnen: Was hat Charles Baskervilles zu Tode erschreckt?

12.5. – 30.6., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de