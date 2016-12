Hidden Cameras

Kernig, kernig: Joel Gibb, kreativer Kopf des kanadischen queercore-Kollektivs „The Hidden Cameras“, posiert für das neue Albumcover als butcher Naturbursche. Musikalisch mischt das neue Album „Home on Native Land“ dann auch ganz passend Country- und Westernklänge (!) mit dem bekannten melodisch-hymnenartigen Gitarrenpop der Hidden Cameras – und spätestens bei den ansteckenden Ohrwurm-Refrains schunkeln alle mit. Live In unserer Stadt ist die spielfreudige Truppe in wechselnder Besetzung ein wahres Erlebnis!

14.12., Das Bett, Schmidtstr. 12, 20:30 Uhr, www.thehiddencameras.com