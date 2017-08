The English Theatre: Oh süße Sünde ...

× Erweitern Foto: The English Theatre Pymalion

Unter dem Motto „The Monster within us“ erforscht das English Theatre in dieser Spielsaison menschliche Schwächen; dabei geht es nicht unbedingt um Lust oder Schokolade. Das Scheinwerferlicht fällt vor allem auf die richtig dunklen Seiten der Psyche: Zum Beispiel im Musical „Jekyll & Hyde“, dem klassischen Kampf zwischen Gut und Böse in jedem von uns (ab dem 11.11. zu sehen). Spannend könnte auch „The Invisible Hand“ des Autoren Ayad Akhtar werden. Dessen mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes Stück „Disgraced“ wurde bereits 2016 im English Theatre gezeigt. In „The invisible Hand“ wird der Bankier Nick Bright versehentlich von einer militanten, islamistischen Gruppe entführt; ein waghalsiger Plan entsteht: Bright schlägt den Terroristen vor, das Lösegeld eigenständig an der Börse zu erwirtschaften; der junge Bashir erweist sich als fähiger Schüler.

Den Saisonstart macht allerdings ein etwas leichterer Stoff: Die bissige Komödie „Pygmalion“ von Bernhard Shaw, die Theater-Vorlage für das weltbekannte Musical „My Fair Lady“. Henry Higgins schließt mit seinem Freund Henry Pickering eine Wette ab: Gelingt es dem versnobten Professor Higgins mit Spracherziehung und Benimmregeln aus dem einfachen Blumenmädchen Eliza Doolittle eine feine Dame zu machen? „Pygmalion“ ist eine bissige Satire auf gesellschaftliche Konventionen, aber auch eine Liebesgeschichte.

1.9. – 26.10., „Pygmalion“, The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Tickets und Infos über www.english-theatre.de