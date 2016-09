TARABAS NIGHT – MEHR GLAMOUR FÜR FRANKFURT

Tarabas Night

Er ist groß, muskulös, hat eine ausgebildete Singstimme, trägt Bart, einen Irokesenzopf, High-Heels und aufwändige Kostüme mit viel Glitzer – Tarabas Van Luk ist eine Ausnahmeerscheinung. „Leute versuchen immer mich in eine Schublade zu stecken“, meint Tarabas. „Aber ich bin keine Drag Queen und auch kein Drag King. Ich bin meine eigene Kunstfigur“.

Seit drei Jahren bestreitet der Frankfurter Shows und Auftritte, bislang meistens in der umliegenden Region und vor allem in Stuttgart mit der Truppe „Prismatic Divaz“. Erst seit dem vergangenen Jahr brachte er seine ungewöhnliche Show vereinzelt auch in Frankfurt: Bei der Regenbogensitzung, bei Partys oder zuletzt als Teil der CSD-Parade und Showact auf der CSD-Bühne.

Die Zeit ist jetzt reif für einen Showabend in Frankfurt – und die wird unter dem Titel „Tarabas Night mit Vivien Myles“ am 21. und 22.10. im Theatrallalla stattfinden! „Ich freue mich, dass Bäppi mir die Chance für meine Show im Theatrallalla gegeben hat“, meint Tarabas.

Versprochen ist ein vielfältiges Programm „das für jeden etwas bietet“: Von Klassik über Musicals, Pop-Songs bis Stimmungsmusik werden alle Genres von Tarabas live gesungen – selbst die Eurovision-Fans kommen mit einem bunten Medley auf ihre Kosten. Zusammen mit Kollegin Vivien Myles, die Divas wie Whitney Houston, Cher oder Donna Summer täuschend echt auf die Bühne bringt, sowie zwei Tänzern wird eine fulminante Show geboten. Viel Wert legt Tarabas dabei außerdem auf seine Kostüme: Bis zu 30 kommen in der Show zum Einsatz, jedes Teil ist ein handgefertigtes Unikat und glitzert was das Zeug hält. Frankfurt macht sich bereit für die volle Tarabas-Experience!

21. und 22.10., Theatrallalla, Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets im VVK bei Hotroy, Vilbeler Str. 34, Frankfurt und über www.theatrallalla.de, mehr Infos zu Tarabas über www.facebook.com/TarabasVanLuk/