Tanze aus der Reihe!

Mit ihrem sonnigem Weltmusik-Sound erobert die Frauen-Combo Kick La Luna seit nunmehr 25 Jahren die Herzen ihrer Fans. Am 16.9. findet in der Frankfurter Brotfabrik das Jubiläums-Konzert statt – wie immer mit einer warmen Brise aus Ethno-Funk und Bossa Soul, A capella-Perlen und pulsierenden Latin-Rhythmen . Das GAB Magazin hat Percussionistin und Sängerin Anne Breick zum Interview getroffen.

Glückwunsch zum 25. Jubiläum! Kannst du dich noch erinnern, wie die Band sich 1992 zusammengefunden hat? Als Frauenband in der Musikbranche hat man es bestimmt nicht einfach – oder war das nie ein Thema?

Anne: Uli Pfeifer, unsere Bassistin, Sängerin Elke Voltz und ich – wir drei sind der Ur-Kick und haben uns bei einem Percussion-Workshop getroffen. Es war Liebe auf den ersten Ton! Einige der Songs von damals sind sogar immer noch in unserem Programm, mittlerweile in der fünften Version, aber aktuell wie eh und je. Klar waren und sind wir als „Female Artists“ manchmal noch „ungewöhnlich“ für manche Jungs. Aber wir überzeugen gerne und freuen uns, breitflächig in allen Szenen, Kulturen, Nischen und „Ecken“ mit unserer eigenen Musik die Menschen zu berühren, aufzurütteln und zu infizieren!

Niemand plant eine 25-jährige Bandkarriere; gab es ein Schlüsselerlebnis, an dem ihr gemerkt habt, dass euer Projekt von Dauer ist?

Trotz einiger Ablehnungen, zum Beispiel von Plattenlabels oder auch der Presse, die oft mit so selbstbewussten, eigenwilligen Musikerinnen wie uns ihre Probleme hatten, glaube ich, dass wir uns immer wieder neu erfunden, weitergemacht und vor allem das getan haben, wovon wir überzeugt waren. Das alles, aber auch der wundervolle Support unserer Fans, Partner, Partnerinnen, Freunde und Freundinnen hat uns die „Heartbeats“ für unsere Musik geliefert und uns um einige heikle Klippen geschifft!

Euer Sound, aber auch ihr selbst strahlt eine gehörige Portion positiver Energie aus – wo nimmt man das her?

Wir sorgen gut für uns. Wir haben sowohl eine gut erprobte Streitkultur als auch eine ausgeprägte Kommunikationspotenz und können zusammen viel lachen – auch über uns selbst. Außerdem spielen wir nur da, wo wir gerne spielen wollen. Wir verbiegen uns nicht und haben Spaß auf, vor, neben und hinter der Bühne! Immer wieder, immer wieder neu – das habe ich selbst noch nie so erlebt. Wir sind eben mit unseren musikalischen Gästen Angela Frontera, Zelia Fonseca und Christiane Sattler die KIX-Family!

Zum 25. Jubiläum gab es die Aktion „Vote your Kick Song“ – Fans konnten per Online-Voting für ihre Lieblingslieder abstimmen und so das Programm des Jubiläumskonzerts mitbestimmen. Welche Songs sind die Favoriten – und welcher ist dein Favorit?

Das Vote-Ergebnis lüften wir natürlich erst in der Brotfabrik. Aber unsere Fans haben echt ´nen guten Geschmack! Mein Favorit „Tanze aus der Reihe“, was auch mein Lebensmotto ist, ist unter anderem dabei. Er groovt unglaublich, hat den „Latin-Kick“, den ich so sehr mag und vor allem einen Text, der dazu einlädt, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und Mut zu haben, den Mund aufzumachen. Mein Ethno-Song aus Brasilien und Angola „Gandalami“ ist auch dabei; es ist unser ältester Song, bei dem wir drei, Anne, Elke und Uli, uns damals singend, spielend, groovend, getroffen haben.

Euer letztes Album erschien 2012 – gibt es Pläne für ein neues Studioalbum?

Erst mal gibt es Ideen für ein paar neue Songs, die teilweise schon ins Jubiläumsprogramm mit einfließen werden ... und dann sehen wir weiter. Wir haben ja noch Lust auf weitere Jahre unter der „kickenden Luna“.

16.9., Jubiläumskonzert 25 Jahre Kick La Luna, Brotfabrik, Bachmannstr. 3 – 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.kicklaluna.com

Wir verlosen wir zwei Tickets für das Konzert - klick hier