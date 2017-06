× Erweitern Foto: Janine Guldener Sunset Boulevard April Hailer spielt Norma Desmond

Mit einem besonderen Musical-Highlight starten die Burgfestspiele Bad Vilbel in den Open-Air-Sommer: „Sunset Boulevard“, das dramatische Musical von Andrew Lloyd Webber im swingenden Rhythmus der 1940er Jahre nach dem gleichnamigen Film von Billy Wilder aus dem Jahr 1950.

Die Story dreht sich um die tragische Geschichte der Norma Desmond, einer Hollywood-Göttin der Stummfilmära, für die die schnelllebige Filmindustrie mit dem Aufkommen des Tonfilms keine Verwendung mehr hat. Norma lebt zurückgezogen und vergessen in ihrer Villa am Sunset Boulevard zwischen Verklärung, Hoffnung und Enttäuschung – sie flieht aus dem Hier und Jetzt. Doch am Ende steht die Frage: Wer oder was ist denn jetzt wirklich verrückt?

„Norma Desmond steht auch für unsere Zeit“, so Claus-Günther Kunzmann, Intendant der Burgfestspiele Bad Vilbel. „Sie zerbricht an der technischen Veränderung, die einen Menschen überflüssig macht und aus der Bahn wirft“. Für die Rolle der Norma Desmond konnte Kunzmann die deutsche Schauspielerin April Hailer gewinnen. „Sie ist Sängerin und Schauspielerin, Komödiantin und Tragödin und hat eine Ausstrahlung, die über die letzte Reihe hinausreicht“, schwärmt Kunzmann. Das Musical feiert am 14.6. Premiere und wird bis Anfang September 25 Mal gespielt.

14.6., Burgfestspiele Bad Vilbel, Wasserburg im Kurpark, Bad Vilbel, 20:15 Uhr, Infos und Tickets über www.kultur-bad-vilbel.de/burgfestspiele