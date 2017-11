Standing Ovations für Jekyll & Hyde

× Erweitern Fotos: Martin Kaufhold Jekyll & Hyde Das Musical Jekyll & Hyde im English Theatre

Mitte November feierte das Gothic-Musical „Jekyll & Hyde“ Premiere im English Theatre.

Die dramatische Geschichte ist bekannt: Der ambitionierte Arzt und Wissenschaftler Dr. Jekyll hat sich zum Forschungsziel gesetzt, mit einem Serum das Böse im Menschen vom Guten zu trennen. Seine Arbeit stößt beim Klinikvorstand auf Kritik – Jekyll wird verspottet, das Projekt abgelehnt. Der Forscher beschließt, daher das Mittel am eigenen Leib zu testen. Mit fatalen Folgen: Das Experiment gerät außer Kontrolle, und gewandelt zu Mr. Hyde, dem bösen Alter Ego von Dr. Jekyll, zieht er mordend durch London…

Regisseur Tom Littler hat den Broadway-Erfolg aus den 1990ern für das English Theatre inszeniert und ganze Arbeit geleistet: Freie Hand wurde ihm bei den musikalischen Arrangements gelassen, und so hat er mit Musical Supervisor Tom Attwood eine beinahe rockige Fassung mit Schlagzeug und E-Gitarre, aber auch Streichern und Bläsern geschaffen. Das tut dem doch sehr balladesken Musical gut. Auf der raffinierten, in einer Mischung aus Auditorium und Labor gestalteten, runden Bühne mit Empore, finden alle Szenen statt, auch die vielen mit viel Liebe zum Detail gestalteten Nebenschauplätze. Das Ensemble zählt inklusive der Actor-Musicians 12 Personen, dazu kommt die fünfköpfige Band auf der Empore.

× Erweitern Fotos: Martin Kaufhold Jekyll & Hyde John Addison spielt Dr. Jekyll und Mr Hyde

Allen voran begeistert Hauptdarsteller John Addison, in Frankfurt bekannt als Sam im Musical „Ghost“. Addison weiß die beiden Seelen sowie den inneren Widerstreit von Jekyll und Hyde ohne größere Kostümwechsel, dafür einzig mit Mimik und vollem Körpereinsatz beeindruckend darzustellen.

Die Erkenntnis am Ende: Das Böse wie das Gute lebt im Menschen in gegenseitiger Abhängigkeit, es zu trennen funktioniert nicht. Schon die vermeintlich „eindeutigen“ Charaktere Jekyll als der Gute und Hyde als der Böse, sind gar nicht so eindeutig: Im „guten“ Jekyll steckt eine bohrende Forscher-Besessenheit, im „bösen“ Hyde ein Robin Hood, der die heuchlerischen Machenschaften der gesellschaftlichen Elite rächt – leider schießt er mit seiner Selbstjustiz übers Ziel hinaus. Nur wer Gutes und Böses in Balance hält, trifft die goldene Mitte. Der neuesten Musicalproduktion im English Theatre ist dies gelungen – am Ende spendete das Publikum dem Grusical Standing Ovations.

Jekyll & Hyde noch bis 11.2. im English Theatre, Gallusanlage 7 – 11, Frankfurt, Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de