Sieben Jahre Offene Bühne im Switchboard

Hier ist jeder ein Star – zumindest jeder, der sich traut, die „Offene Bühne“ des Switchboard zu erklimmen und eine eigene Performance zu präsentieren. Der Beitrag ist frei wählbar: Man kann singen, tanzen, im Handstand ein Gedicht vortragen, sich im Genre Stand-up-Comedy versuchen oder Suppenrezepte kochen – kurz: Wer in die Annalen des Showbiz eingehen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, die Bühne zu rocken! Eine Einschränkung gibt es allerdings: Die Offene Bühne zeigt keine Travestie-Shows – „denn das gibt es anderswo“, so das Statement der Macher.

Bereits seit sieben Jahren veranstaltet das Team Robert und Thomas die Offene Bühne im Switchboard, und die ist nach wie vor der beliebte Treff für angehende Bühnenstars, alte Showhasen und vor allem ein Publikum, dass sich köstlich amüsieren möchte. Kleinkunst galore – wer dabei sein möchte, kann sich per E-Mail an OffeneBuehneFrankfurt@arcor.de anmelden, bei Facebook unter „OffeneBuehneFrankfurt“ eine Nachricht hinterlassen oder einfach an der Switchboard-Theke nachfragen.

21.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, www.switchboard-ffm.de/offene-buehne