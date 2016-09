Showgirls September

Total entspannt kehren Vanessa P. und ihre fidelen Showgirls aus der Sommerpause zurück auf die Bühnenbretter – und wechseln zum Start in die Herbst-Saison erneut die Spielstätte: Ab September gibt’s die monatlichen Travestie- und Comedy-Shows wieder im Galli Theater in Bockenheim. Zum Auftakt hat sich Frau P. Lady Hush und Flora Soft als Gäste eingeladen – „Das wird eine eher lustige Runde“, weiß die Chefin. Da fliegen die Zöpfe! Tipp: am 30.9. ist Vanessa P. als Gast-Künstlerin bei der Burlesque-Show der „Guts and Garters“ im Frankfurter Dreikönigskeller zu Gast.

24.9., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com