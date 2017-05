Showgirls Grand Prix Show

× Erweitern Foto: Silvia Stingel Showgirls Grand Prix

Eine Woche nach dem offiziellen Eurovision Songcontest lassen die Showgirls die Contest-Puppen tanzen: Eva Langgloria, Aurora de Meehl, Lady Hush, Jazz Cortes und Feeby Fergison treten an, mit Liedern und Performances um die Gunst des Publikums zu wetteifern. Und Showgirls-Chefin Vanessa P. lässt es sich bestimmt auch nicht nehmen, einen Song zum Contest beizusteuern. Das Publikum des Abends entscheidet – Frankfurt, may we have your votes please?

20.5., Kizomba Fabrik, Bachmannstr. 2 – 4, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets über www.showgirls-frankfurt.com