Show-Kerls

I’m the only queen in Town: Zumindest zur Oktobershow der Showgirls stimmt das für Gastgeberin Vanessa P., die sich diesmal keine Kerls im Fummel eingeladen hat, sondern zwei wunderbare Sänger. Der Brite Laszlo von Pokorny bringt Filmlieder, Hits aus Musicals und französische Chansons, der Musical-Darsteller Moritz Bierbaum brilliert außerdem mit einer Opern-Gesangsausbildung, fühlt sich aber auch im Pop und anderen Unterhaltungsmusikgenres zu Hause. Vanessa P. wirbelt als Moderatorin durch die Show.

18.11., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com