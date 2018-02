Schwule Filmtage Mannheim

× Erweitern Foto: PRO-FUN MEDIA Fimfest-EinWeg

Die schwulen Filmtage im Cinema Quadrat präsentieren vom 22. bis 28.2. acht Filme, die einen guten Überblick zum aktuellen queeren Filmschaffen geben. Zu sehen sind viele preisgekrönte Produktionen, die zum Teil noch nicht in Mannheim gezeigt wurden.

× Erweitern Foto: Wild Beast Productions Filmfest-HuetteAmSee

Bereits der Eröffnungsfilm „Die Hütte am See“ ist eine Preview: Der Student Leevi und der syrische geflüchtete Architekt Tareq lernen sich beim Renovieren des Ferienhauses von Leevis Eltern kennen. Die wilde finnische Seenlandschaft ermöglicht den beiden Männern, ihre Liebe ganz sanft und natürlich zu entdecken; Regisseur Mikko Maleka inszeniert die schwule Liebesgeschichte in sachten, intensiven Bildern (22.2. und 26.2., 19:30 Uhr).

× Erweitern Foto: Gebrüder Beetz Filmproduktion Dream Boat Schwule auf Kreuzfahrt: „Dream Boat“

Zwei spannende Dokus sind ebenfalls dabei: „Dream Boat“ portraitiert die Teilnehmer einer schwulen Kreuzfahrt; für viele bedeutet die Cruise eine Woche lang Leben in Freiheit (22.2., 21:30 Uhr und 28.2. 17:30 Uhr). „Ein Weg“ begleitet das Paar Martin und Andreas über den Zeitraum von 15 Jahren; vom ersten gemeinsamen Urlaub über die Zeit mit dem gemeinsamen Sohn bis zur Trennung (23.2., 19:30 Uhr und 26.2., 21:30 Uhr).

× 1 von 3 Erweitern Foto: PRO-FUN MEDIA Filmfest-PushingDead × 2 von 3 Erweitern FOTO: Salzgeber & Co. Medien GmbH God’s Own Country × 3 von 3 Erweitern Foto: Salzgeber Beach Rats Prev Next

Mit Festivalpreisen überhäuft sind die folgenden drei Filme: „Pushing Dead“, eine sarkastische Komödie um den HIV-positiven Dan, der mit der staatlichen Krankenversicherung zu kämpfen hat (24.2. und 27.2., 21:30 Uhr), in „God’s Own Country“ entdeckt der nordenglische Schafzüchter Johnny, der eigentlich auf schnelle Sexabenteuer aus ist, die romantische Liebe mit dem rumänischen Saisonarbeiter Gheorghe (25.2., 19:30 Uhr, 28.2., 21:30 Uhr) und „Beach Rats“ ist eine sexy inszenierte Generationsstudie über Teenager-Machos am Strand von Coney Island (24.2. 19:30 Uhr und 25.2., 21:30 Uhr).

× 1 von 2 Erweitern Foto: 2017 Josef Persson / Helsinki Filmi Oy TomOfFinland × 2 von 2 Erweitern Foto: Salzgeber DieWunde Prev Next

Fehlen darf natürlich nicht der dokumentarische Spielfilm über „Tom of Finland“ (23.2.,21:30 und 27.2., 19:30 Uhr) und das südafrikanische Drama „Die Wunde“ thematisiert gleich zwei Tabuthemen: männliche Beschneidung und Homosexualität (28.2., 19:30 Uhr).

22. – 28.2., Cinema Quadrat, Collinistr. 1, Mannheim, www.cinema-quadrat.de