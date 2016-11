Schirn at Night

Beliebt und populär: Die Veranstaltungsreihe „Schirn at Night“ unternimmt erfolgreich die Aufgabe, Party und Kunst elegant miteinander zu verbinden. Im Dezember widmet sich die „Schirn at Night“ der aktuellen Ausstellung Giacometti-Nauman.

Diese stellt die Arbeitern zweier, auf den ersten Blick völlig unterschiedlicher Künstler gegenüber: Alberto Giacometti gilt mit seinen zerbrechlich wirkenden Plastiken als einer der bedeutendsten europäischen Bildhauer der klassischen Moderne. Bruce Nauman, 40 Jahre nach Giacometti geboren, hat mit seiner multimedialen Kunst in den 1960ern für Aufsehen gesorgt.

Die Ausstellung zeigt, was beide verbindet: ihre radikalen künstlerischen Positionen zeigen oftmals das Abwegige und Fragmentarische – und beide Künstler stellen den Mensch und den Körper in den Fokus. Hier setzt auch die „Schirn at Night“ an: Verbindendes Element ist Körper, ist Tanz und Bewegung, und so ist neben Akrobaten und Tänzern auch DJ Lotic aus Berlin eingeladen. Party und Ausstellung sind bis 24 Uhr geöffnet.

3.12., Schirn, Römerberg, Frankfurt, 20 – 24 Uhr, www.schirn.de