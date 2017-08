× Erweitern Foto: Jan Hause Trude Trash

Trude Trash, Tante Gladice und Rosa Rosetta Trash laden zusammen mit Tarabas van Luk und Pola von Roid zur Fortsetzung ihrer erfolgreichen Travestieshow „Schöne Grüße aus der Hölle“ nach Wächstersbach ein. Die Truppe heizt ein mit stimmungsvollen Travestienummern, frechem Gebabbel sowie zahlreichen Songparodien zu Lady Gaga, Nana Mouskouri und vielen mehr. Zu Hits wie „Umbrella“ oder „Singing in the rain“ planschen die Perlen der Travestie dann auch noch mit Wasser. Ob das reicht, um die Flammen der Hölle zu löschen? Eins ist klar: Langweilig wird es einem in der zweieinhalbstündigen Show mit Sicherheit nicht werden. Karten sollte man sich unbedingt im Vorverkauf sichern.

7.10., Kulturhalle Aufenau, Marienstr. 25, Wächtersbach Aufenau, 20 Uhr, Karten im VVK 22 Euro per Mail an trude@trash-girls.de, 0170 3217840