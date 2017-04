× Erweitern Foto: Jens Berkenhagen Trash Girls Trash Girls

Schon kurz nach ihrer Faschings-Show präsentieren die Trash Girls bereits eine weitere Show in Karben: Unter dem Motto „Schöne Grüße aus der Hölle“ versprechen Trude Trash, Rosa Rosetta Trash, Tante Gladice und Gaststar Tarabas van Luk einen heißen Abend mit aufwändigen Kostümen, schrägen Nummern und viel Extravaganza. Die Shows am 1. und 8.4. sind bereits ausverkauft, für die Zusatzshow am 7.4. gibt es noch Restkarten!

7.4., Gaststätte „Bei Anna“, Christinenstr. 17, Karben, 20:15 Uhr, www.trash-girls.de