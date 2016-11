Safe Places

Ein komplexes Thema hat sich das Regie-Duo Falk Richter und Anouk van Dijk für ihr Stück „Safe Places“ am schauspielfrankfurt ausgesucht: Der aufkeimende Rechtsruck in der Gesellschaft und die weltweite Flüchtlingskrise verhandelt.

Gleich vorweg: Eine Lösung bietet das Stück nicht an. „Keine Ahnung, wie das enden wird“ steht am Schluss des dynamischen Tanz-Theaters, für das das Regie-Duo bekannt ist. In die Waagschale für die eigene Entscheidungsfindung werden zumindest alle bekannten Argumente geworfen und dabei auch Unangenehmes ausgesprochen: Constanze Becker als „Europa“ ist so großartig wie grausam, und der Atem stockt, wenn die Schauspielerin als offensichtlich rechtsradikale Trixi um Vergebung bittet.

Die Angst ist auf allen Seiten gegenwärtig: Bei den Geflüchteten und Verfolgten, deren Kreis nicht bloß auf das Morgenland beschränkt, sondern zu denen auch italienische Schwule gehören. Und Angst auch bei den Deutschen, die ihre mitunter abstrakten Vorstellungen von Leben gefährdet sehen.

Die eingestreuten Tanz-Choreografien des großartigen Ensembles setzen genau da an, wo Worte zu versagen drohen, denn der Tanz macht Gefühle auf einer zweiten Ebene erlebbar. Stark!

9. – 13.11., schauspielfrankfurt, Willy Brandt Platz 1, Frankfurt, 19:30 Uhr (Sonntag 16 Uhr), www.schauspielfrankfurt.de