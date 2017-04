RosaKehlchen: Sei mal verliebt

× Erweitern Foto: Rosa Kehlchen Rosa Kehlchen Die Rosa Kehlchen

Im Mai feiern die RosaKehlchen, Heidelbergs schwuler Chor, ihr 25-jähriges Bestehen. Das ist natürlich ein grandioser Anlass für ein bombastisches Jubiläumsprogramm, das am 13.5. beim Queer Festival im Karlstorbahnhof in Heidelberg uraufgeführt wird. Vorab gibt’s am 5.4. in Hirschberg-Leutershausen an der Bergstraße schon mal einen Vorabblick auf das neue Programm und natürlich ein Best-of der bewegten „Lied“-Geschichte des Männerchors zu hören.

5.4., Olympia Kino, Hölderlinstraße 2, Hirschberg-Leutershausen, 20 Uhr, www.rosakehlchen.de